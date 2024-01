Serie A, in campo la Juve e non solo: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di TuttoSalernitana.com

Ieri si è aperta la ventiduesima giornata con l'anticipo tra Cagliari e Torino terminato con la vittoria dei granata. Oggi alle 15:00, l'Atalanta riceve l'Udinese. I padroni di casa vogliono vincere per avvicinare la zona Champions, distante un solo punto. I ragazzi di Cioffi hanno bisogno fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 18:00, la Juve sfida l'Empoli. I ragazzi di Allegri cercano l'intera posta in palio per mantenere il primo posto in graduatoria. Gli uomini di NIcola vogliono fare punti per alimentare l'obiettivo salvezza. Alle 20:45, il Milan ospita il Bologna. Gli uomini di Pioli vogliono conquistare la vittoria per consolidare il terzo posto in classifica. Gli emiliani puntano a fare punti per consolidarsi in zona Europa.

