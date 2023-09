Serie A, in campo la Lazio e non solo: il programma

Fonte: Fabrizio Parascani

Domani riparte la Serie A. Al via la quarta giornata di campionato, dopo la sosta per le nazionali. Alle ore 15, la Juventus ospita la Lazio. I bianconeri, dopo sette punti in tre gare, cercano conferme davanti al proprio pubblico. I ragazzi di Sarri puntano alla continuità, dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli. Alle 18:00, il derby di Milano. Gli uomini di Inzaghi vogliono battere i cugini e issarsi al primo posto in solitaria. Il Milan vuole riscattare la sconfitta nel derby Champions dell'anno scorso. Alle 20:45, il Genoa riceve il Napoli. I liguri proveranno a fare una buona prova davanti ai propri tifosi. I campioni d'Italia, dopo la sconfitta contro la Lazio, non possono sbagliare per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.

