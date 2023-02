Serie A, in campo la Lazio e non solo: il programma della giornata

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di TuttoSalernitana.com

Prosegue la ventiquattresima giornata che è iniziata sabato e si concluderà martedì. Oggi, alle 18:30, il Verona riceve la Fiorentina. I padroni di casa puntano al bottino pieno per scalvare lo Spezia, distante soli due punti e uscire dalla zona retrocessione. Gli ospiti vogliono dare seguito al buon momento di forma in Conference League e risalire in campionato. Alle 20:45, la Lazio ospita la Sampdoria. I ragazzi di Sarri, dopo i tre punti contro Salernitana puntano alla seconda vittoria consecutiva in campionato davanti al proprio pubblico. La Lazio può avvicinare la zona Champions e portarsi a -2 dalle milanesi. La squadra di Stankovic proverà a fare punti per alimentare le residue speranze di salvezza.

