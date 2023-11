Serie A, in campo la Lazio e non solo: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

Al via la tredicesima giornata di campionato dopo la sosta per le nazionali. Alle 15:00, la Salernitana ospita la Lazio. I padroni di casa, ultimi in classifica proveranno a fare punti davanti al proprio pubblico. I biancocelesti hanno bisogno dell'intera posta in palio per avvicinare la zona Champions, distante 4 punti. Alle 18:00, l'Atalanta ospita il Napoli. I padroni di casa vogliono vincere contro i partenopei e superarli in classifica. I campioni d'Italia in carica proveranno ad espugnare Bergamo per dare una gioia Mazzari, nuovo tecnico degli azzurri. Alle 20:45, il Milan riceve la Fiorentina. I rossoneri cercano i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante 8 punti. I viola vogliono vincere per entrare in zona Champions, al momento lontano un solo punto.

