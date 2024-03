Serie A, in campo la Roma e non solo: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

Prosegue la ventisettesima giornata di Serie A dopo l'anticipo di ieri tra Lazio e Milan terminato con la vittoria della squadra ospite. Alle 15:00, l'Udinese riceve la Salernitana. Gli uomini di Cioffi hanno bisogno di un risultato positivo per incrementare il vantaggio sulla zona retrocessione, adesso a +3. I ragazzi di Liverani, ultimi in classifica, proveranno a fare punti per alimentare le residue speranza di salvezza. Alle 18:00, il Monza ospita la Roma. I padroni di casa vogliono fare risultato davanti al proprio pubblico, mentre i giallorossi hanno bisogno di conquistare l'intera posta in palio per avvicinare il quarto posto, distante quattro punti. Alle 20:45, il Torino sfida la Fiorentina. I ragazzi di Juric cercano i tre punti dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro la Roma. I gigliati vogliono dare continuità e recuperare il terreno perso in classifica, collezionando un'altra vittoria dopo quella contro la Lazio.

