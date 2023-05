Serie A, in campo le big e non solo: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi prosegue la 35esima giornata, dopo l'anticipo di venerdì tra Lazio e Lecce finito in parità e le sconfitte di Atalanta e Milan rispettivamente contro Salernitana e Spezia e la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo. Alle 12:30 il Verona ospita il Torino. I padroni di casa devono rispondere alla vittoria dello Spezia e riallungare in classifica. La squadra di Juric cerca punti per assestarsi nella parte sinistra della classifica. Alle 15:00, il Monza riceve il Napoli campione d'Italia. I ragazzi di Palladino dopo aver conseguito la salvezza vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi. Gli azzurri puntano a vincere per raggiungere altri record in termini di punti. Alle 18:00, il Bologna sfida la Roma. La squadra di Thiago Motta vuole conquistare l'ottavo posto in solitaria. I giallorossi senza Dybala e Rui Patricio cercano punti per non perdere ulteriore terreno nella corsa europea. Alle 20:45 la Juventus incontra la Cremonese. Danilo e compagni vogliono consolidare il secondo posto in classifica. I grigiorossi hanno bisogno dei tre punti per alimentare le residue speranze di salvezza.

