Serie A, in campo Napoli e Fiorentina: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Oggi alle 15 il Verona ospita il Lecce. La squadra di Zaffaroni cerca punti per uscire dalla zona retrocessione. I ragazzi di Baroni vogliono dare continuità agli ultimi risultati. Alle 18:00, il Napoli fa visita alla Salernitana. I padroni di casa vogliono vincere il derby campano per riscattare la cocente sconfitta contro l'Atalanta. I ragazzi di Spalletti sono alla ricerca dei tre punti per mantenere a distanza le inseguitrici. I partenopei dovranno fare a meno del georgiano Kvaratskhelia indisponibile a causa di un attacco febbrile.

TORNA ALLA HOMEPAGE