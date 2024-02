Serie A in lutto: è morto Hamrin, leggenda svedese della Fiorentina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Si è spento all'età di 89 anni Kurt Hamrin, ex bandiera della Fiorentina e leggenda della nazionale svedese. In Italia dl 1956 al 1971 ha vestito le maglie della Juventus, del Padova, del Milan e del Napoli, ma è in Toscana che ha scritto la storia realizzando 151 reti in 289 presenze e vincendo con il giglio sul petto due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe, diventando fino al 2000 (quando a superarlo fu Batistuta) il miglior realizzatore nella storia Viola. Anche in rossonero 'l'uccellino' (chiamato così per il suo corpo minuto e la sua agilità) ha alzato al cielo trofei di massimo rilievo nazionale e continentale: come la Coppa dei Campioni e lo Scudetto, senza dimenticare un'altra Coppa delle Coppe. Oggi occupa il nono posto della classifica marcatori all-time della Serie A con 190 gol, appena dietro l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile.