Serie A, interviste negate a Dazn: sanzionate Lazio e Napoli

A inizio settimana il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva comunicato la sua decisione di non far intervenire nessun tesserato azzurro ai microfoni di DAZN per il resto della stagione: "Abbiamo chiuso, parleremo solo con Sky e Rai", le parole usate dal patron dei partenopei. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, nel giro di qualche giorno è arrivata la lamentela ufficiale di DAZN con una lettera inviata alla Lega Serie A, che ha analizzato la situazione e ha preso provvedimenti immediati: multa al Napoli di 100.000 euro.

A decidere per la sanzione è stato il Consiglio di Lega nella giornata di giovedì che ha ribadito come ogni club che violerà l’accordo contrattuale con i broadcaster che detengono i diritti del campionato (DAZN e Sky), sottraendo i propri tesserati alle interviste obbligatorie per regolamento, verrà multato. Messaggio ribadito dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in occasione della Assemblea in videoconferenza che si è tenuta ieri mattina. De Siervo ha aggiunto che tali intemperanze non verranno più tollerate, al massimo saranno concessi a ogni società due bonus. Nel discorso rientra anche la Lazio del presidente Claudio Lotito, a cui è stata comminata una multa di 10.000 euro, mentre, il Napoli - come detto - dovrà pagare 100 mila euro per complessive dodici violazioni accumulate durante la stagione. Le comunicazioni, redatte dagli avvocati della Lega, ai due club sono state spedite venerdì sera.