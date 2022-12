Serie A, ipotesi seconde squadre: in programma un'importante riunione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Prevista per la giornata di oggi la riunione della Commissione riforme della Lega Serie A. Si tratta di un'assemblea importante per confrontarsi con i club di Serie A sulle riforme da portare avanti. Il tema principale è quello dell'introduzione delle seconde squadre. Il nodo principale riguarda la fee di ingresso al momento fissata a 1 milione e 200mila euro. Ancora un po' troppo alta per i club del massimo campionato, nonostante ci siano delle squadre potenzialmente interessate a questa opportunità, tra cui Roma e Torino. L'altra questione è quella relativa di muovere i giocatori tra prima e seconda squadra, così come l'età dei componenti della "formazione B". Ad oggi il tetto è degli Under 23, ma non è da escludere che si possa abbassare l'età di un anno.