Serie A, Juve - Roma e non solo: il programma completo

La terza giornata di Serie A sta per volgere al termine. Ultime quattro partite in programma questa domenica prima della sosta per le nazionali. Si partirà come di consueto alle 18:30, con in campo Fiorentina - Monza e Genoa - Verona in contemporanea. Alle 20:45, invece, spazio a Udinese - Como e soprattutto a Juventus - Roma, altro grande big match di questo weekend di campionato.