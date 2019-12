Serie A, ko casalingo del Torino: vittoria e ossigeno per la Spal

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il Torino cade in casa dopo tre risultati utili consecutivi e regala punti preziosi alla Spal che vince 2-1 in rimonta e lascia al Genoa l'ultimo posto in classifica. Rincon, in gol al 4', illude Mazzarri, ma prima dell'intervallo Strefezza segna l'1-1, non immeritato, per la Spal. Il Toro non punge e poi resta anche in dieci per espulsione di Bremer per doppia ammonizione. La Spal però non ne approfitta e Mazzarri tenta il tutto per tutto inserendo Zaza a fianco di Belotti e Verdi. Il gol però lo segnano gli ospiti, al 36' con Petagna, al sesto centro stagionale, e i granata non ne hanno più per recuperare. (ANSA).