Serie A: l'Atalanta rimonta a La Spezia, pari tra Torino e Verona

Belle e avvincenti le sfide delle 14:30 della sedicesima giornata di Serie A. L'Atalanta rimonta due gol in casa dello Spezia e si porta a casa un punto prezioso più per il morale che per la classifica. La formazione di Gasperini sale infatti a quota 28 punti al settimo posto. Gli uomini di Gotti restano invece a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Avanti con le reti di Gyasi e Nzola nel primo tempo, i liguri subiscono il ritorno della Dea che con Hojlund e Pasalic per il 2-2 finale. Pari anche tra Torino e Verona ma per 1-1. Al vantaggio di Djuric risponde Miranchuk. Un risultato che serve a poco ad entrambe che restano lontane dai rispettivi obiettivi stagionali.