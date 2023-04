Serie A, l’Empoli inchioda il Milan a San Siro: la Lazio può allungare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il venerdì di Serie A si chiude con il pareggio a reti bianche tra Milan ed Empoli. A San Siro il risultato non si sblocca per novanta minuti, i rossoneri ci provano in tutti i modi ma il muro alzato da Zanetti regge fino alla fine. Un rigore prima concesso e poi tolto da Marcenaro per gli uomini di Pioli che il gol lo avevano trovato a un minuto dalla fine. Il tocco decisivo di Giroud però è di avambraccio e dunque rete annullata giustamente. Passo falso di Leao e compagni che rallentano in zona Champions. La Lazio resta avanti di tre lunghezze e domani può addirittura allungare.