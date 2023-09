Serie A | L'Inter dilaga sulla Fiorentina, Torino allo scadere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nelle due partite delle 18:30 del campionato di Serie A vittorie per Inter e Torino su Fiorentina e Genoa. A San Siro i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo, rifilando un netto 3-0 alla squadra di Italiano: apre Thuram (alla prima rete in Italia), poi una doppietta di Lautaro Martinez intervallata dal rigore di Calhanoglu. Al Grande Torino i granata invece strappano il successo in pieno recupero: al 94' è Radonjic a regalare il sorriso a Juric. In classifica l'Inter rimane a punteggio pieno a quota 9, appaiando il Milan, il Torino sale a 4 con la Fiorentina a 4, il Genoa rimane a 3.