Serie A: la Fiorentina torna a sorridere, Sassuolo k.o nel finale

Primo successo del 2023 per la Fiorentina che batte 2-1 il Sassuolo al Franchi al termine di un match piuttosto tirato. La prima frazione in cui i neroverdi sono si sono fatti notare di più dei padroni di casa, si è conclusa sullo 0-0 anche grazie alle parate di Terracciano. Nella ripresa subito decisivo uno dei cambi di mister Italiano: Saponara abile ad approfittare di un rinvio sbilenco di Ferrari porta in vantaggio la viola. Una gioia effimera visto che dopo nemmeno 10' minuti arriva il calcio di rigore per la compagine di Dionisi per fallo di mano in area di Dodo. Dal dischetto Berardi è glaciale e fissa il risultato sull1-1. A pochi minuti dal termine anche Tressoldi commette la medesima ingenuità e Nico Gonzalez anch'egli subentrato spiazza Consigli dal dischetto per il 2-1 finale. Grazie a tre punti conquistati la Fiorentina sale a quota 23 mentre il Sassuolo resta a 16 punti.