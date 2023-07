Serie A, la Juve cambia il main sponsor: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

La Juve a decorrere dalla stagione 2024/2025 cambierà il suo main sponsor. Il club piemontese sta vagliando il mercato per reperire un nuovo sponsor. Attualmente ha un contratto con Jeep che scade nel 2024. La società con l'accordo vigente incassa 45 milioni di euro a stagione. Come riportato da Calcio e Finanza, la Juve sta cercando un nuovo brand che possa sostituire l'attuale partner. Il club sta valutando sia il mercato italiano sia quello europeo senza dimenticare il Medio Oriente. Al momento non c'è nulla di definito, ma le trattative andranno avanti.

