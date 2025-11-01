Serie A, la Juve torna a vincere con la Cremonese: buona la prima per Spalletti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla prima con Spalletti in panchina, la Juventus batte 2-1 la Cremonese e interrompe un digiuno di vittorie che durava da otto gare. A pochi giorni dall'esonero di Tudor e dal successivo cambio di allenatore, i bianconeri hanno trovato la reazione che cercavano, tornando a segnare dopo quattro partite a secco e acciuffando i tre punti grazie alle reti di Kostic e Cambiaso, che hanno reso vano il gol della bandiera segnato da Vardy nei minuti finali.

Con questa vittoria, la Juve sale a quota 18 punti, agganciando momentaneamente il terzo posto alla pari con Inter e Milan, entrambe con una gara disputata in meno.