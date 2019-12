Serie A, la Juventus passa a Marassi e punta la Supercoppa: Samp ko

Nella serata del rientro di Douglas Costa, la Juventus perde Alex Sandro. È questa la notizia più importante in ottica Lazio e Supercoppa, al netto dei banali tre punti già in cascina sulla carta. I bianconeri sbancano Marassi grazie al loro duo più pericoloso: Dybala-Ronaldo, osservati speciali in Arabia Saudita. Il primo per lo 0-1, il secondo per il nuovo vantaggio al 45' dopo il momentaneo pareggio di Caprari. Sampdoria battuta 1-2, dunque. Una vittoria preziosa pensando allo Scudetto, amara considerando la finale di Riyad. Anticipando la diciassettesima giornata - e Sarri se n'è già lamentato -, la Juve avrà solo tre giorni per preparare la Supercoppa. Al contrario della Lazio che ha deciso di far posticipare il proprio match contro il Verona al 5 febbraio 2020. Questioni di scelte e di priorità, domenica a parlare sarà solo il campo.

SUPERCOPPA, LE PAROLE DI CR7

JUVENTUS - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE