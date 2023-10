Serie A, la Lega rimprovera i club: "Dovete istruire i raccattapalle!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto accaduto all’Olimpico in occasione del match tra Roma e Monza ha innervosito, e non poco, la Lega che si è vista costretta, insieme al giudice sportivo, a riprendere i club e ribadire loro le regole sui compiti dei raccattapalle che, con frequenza, tendono a non svolgere nel migliore dei modi il loro compito nascondendo i palloni quando la squadra di casa è in vantaggio. L’ultimo episodio è avvenuto durante la sfida dei giallorossi con i brianzoli, quando il pallone è uscito e non si trovava più ‘rallentando sistematicamente la ripresa del gioco’. Per questo, dopo le decisioni del giudice sportivo, la Lega si è rivolta a tutte le società della Serie A ricordando che: “I raccattapalle devono essere debitamente istruiti da un responsabile della società ospitante che, prima della gara, potrà essere chiamato dall’arbitro a chiarire il tipo di istruzioni fornite e che dovrà rimanere a disposizione durante la partita. In particolare – si ricorda – ai raccattapalle dovrà essere raccomandato di essere molto attenti nello svolgere il proprio compito al fine di evitare che due o più palloni vengano lanciati contemporaneamente. La Società ospitante sarà ritenuta responsabile per qualsiasi comportamento antisportivo tenuto dai raccattapalle e l’arbitro dovrà farne menzione nel rapporto di gara".

