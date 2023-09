Serie A, la playlist della terza giornata: canzone speciale per Luis Alberto

Nuovo formate per la Serie A. Da quest'anno, dopo ogni giornata di campionato, i canali ufficiali della Lega assegnano una canzone a ognuna delle dieci partite. Nel terzo turno la Lazio ha vinto al Maradona contro il Napoli e la melodia ha come protagonista Luis Alberto autore di un gol pazzesco con il tacco. "Don't I Make It Look Easy" di Meghan Trainor, la canzone scelta per il Mago che tradotto letteralmente sarebbe "Non lo faccio sembrare semplice", riferito ovviamente alla rete bellissima che ha portato i biancocelesti in vantaggio nel primo tempo