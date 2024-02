Serie A, la Roma sfida il Cagliari: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di TuttoSalernitana.com

Stasera si chiude la ventitreesima giornata con il posticipo tra Roma e Cagliari. I giallorossi cercheranno di conquistare l'intera posta in palio per avvicinare la zona Champions, distante quattro punti. Gli uomini di Ranieri proveranno a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Per quanto concerne le altre big: vittoria per l'Inter nel Derby d'Italia contro la Juve e primo posto consolidato a + 4 sui bianconeri con una gara da recuperare. Il Milan batte il Frosinone in rimonta e consolida il terzo posto in classifica. In zona Champions vittoria dell'Atalanta contro la Lazio che consolida il quarto posto in solitaria. Vittorie per Napoli e Bologna, mentre perde la Fiorentina.