Serie A, la Roma sfida la Salernitana: il programma di oggi

Oggi si chiude la ventiduesima giornata con il posticipo tra Salernitana e Roma. Gli uomini di Filippo Inzaghi vogliono fare punti per avvicinare la zona salvezza, distante sei punti. I giallorossi cercano l'intera posta in palio per avvicinare la zona Champions, distante cinque punti.

Per quanto concerne le altre big: vittoria per l'Inter che riconquista il primo posto e si porta a +1 sulla Juve con una gara da recuperare. Prossima settimana è previsto il Derby d'Italia. Il Milan ha pareggiato contro il Bologna, consolidando il terzo posto in classifica. In zona Champions vittoria per l'Atalanta che conquista il quarto posto in solitaria, grazie alla sconfitta della Fiorentina contro l'Inter e il pareggio della Lazio contro il Napoli.