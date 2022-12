Serie A, la top 11 dei meno impiegati: c'è un giocatore della Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio in estate si è mossa sul mercato andando a rafforzare tutti i reparti, ma soprattutto la difesa, dove l'unico difensore centrale rimasto è stato Patric. Oltre all'arrivo di Romagnoli e Casale, alla corte di Sarri è approdato dal Real Madrid anche Mario Gila. Il difensore spagnolo, spesso visto in Europa League, rientra però tra i top 11, individuati da Sky Sport, che hanno disputato meno minuti, fino a ora, in Serie A. Gila, con i suoi 87' giocati, non è però tra i peggiori di questa squadra. Ad aver disputato meno minuti di lui sono stati: Cragno (Monza - 0'); Demme (Napoli - 20'); Zurkowski (Fiorentina - 30'); Boga (Atalanta - 74'). Di seguito l'intera top 11.

TOP 11 MENO IMPIEGATI (4-3-2-1): Cragno; Karsdorp, Gila, Nuytinck, Ruggeri; Zurkowski, Demme, Gagliardini; Soriano, Boga; Shomurodov.