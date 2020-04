Serie A: lanciata una petizione per assegnare lo scudetto all'Atalanta

(ANSA) - BERGAMO, 04 APR - Assegnare lo scudetto 2019-2020 all'Atalanta. Una proposta nell'aria da settimane, a favore della Bergamo del pallone ai quarti di finale della Champions League e della Bergamo che lotta contro l'emergenza Coronavirus come una delle province più colpite dalla pandemia, ora diventata oggetto di una petizione alla Lega Calcio di serie A su Change.org. A farsene promotore, con raccolta di nomi e firme on line, Franco Cascio a nome del 'Comitato Scudetto alla Dea': "Come è noto, l'emergenza Covid-19 ha fermato anche il Campionato di calcio di serie A e, allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c'è anche quella di non assegnare il titolo 2019-2020 - si legge nelle motivazioni sulla piattaforma Change -. La nostra proposta, invece, è quella di assegnare lo Scudetto 2019-2020 all'Atalanta, sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell'Italia che soffre a causa del Coronavirus". Il primo a lanciare l'idea è stato il 23 marzo scorso il giornalista Michele Criscitiello, presente nel calcio anche come presidente della Folgore Caratese (club di serie D), con un editoriale sul sito Tuttomercatoweb. (ANSA).

