Serie A, Lazio cecchino d'Europa: in stagione le ha battute tutte

Napoli, Roma, Inter, Milan, Juve e Atalanta: la Lazio le ha battute tutte. Una statistica importantissima che sottolinea il grande rendimento biancoceleste. Almeno una volta in stagione, la squadra di Sarri ha battuto una delle big del campionato che occupano la zona Europa. L'ultima questa sera contro una Juve in grande forma. Come un cecchino formidabile, la Lazio le ha fatte fuori tutte e mancano all'appello altri due scontri diretti con le milanesi. Basta così? No. La Lazio non batteva Inter, Milan Juve e Roma in un singolo campionato dai tempi di Zeman nel 94/95 e c'erano solo altri quattro precedenti tra gli anni '30, '40 e '50.