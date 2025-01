Serie A | Lazio - Como, dove seguire il match in tv e streaming

La Lazio è chiamata a rialzare subito la testa dopo la pesante sconfitta rimediata nell'ultima gara dl girone d'andata contro la Roma. L'esordio dei biancocelesti in questo 2025 non è stato dei migliori, ma avranno l'opportunità di riscattarsi nel prossimo turno. Nella ventesima giornata di Serie A la squadra di Baroni ospiterà all'Olimpico il Como, la gara è in programma venerdì 10 gennaio e il fischio d'inizio è fissato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e sarà possibile seguirlo in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo 'Zona Dazn', non previsto nell'abbonamento di base.

