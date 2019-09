Serie A, Lazio - Genoa del 29/09: dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo lo stop di San Siro, la Lazio proverà a rimettersi subito in carreggiata a partire da domenica. Per la sesta giornata di Serie A, il calendario metterà dinnanzi ai ragazzi di Inzaghi il Genoa del traballante Andreazzoli. L'incoraggiante inizio di campionato dei rossoblu si è arenato nel fango dell'unico punto conquistato nelle ultime tre partite, con il presidente Preziosi e l'ex Roma ormai ai ferri corti. Dovranno allora approfittarne i biancocelesti. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15:00 di domenica 29 settembre allo Stadio Olimpico, ma per chi non potrà recarsi allo stadio il match sarà disponibile in esclusiva Sky. La partita verrà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A (202 del decoder) e Sky Sport HD (252 del televisore). In alternativa, sugli stessi canali, anche l'app Sky Go renderà visibile la sfida in streaming su smartphone, tablet e pc.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI DE MARTINO

TORNA ALLA HOMEPAGE