Serie A, Lazio imbattuta contro il Napoli: da quanto non accadeva

Il pareggio per 0-0 tra Lazio e Napoli ha decretato un verdetto importante: i biancocelesti sono tornati a essere imbattuti contro i partenopei. All'andata, infatti, erano stati i gol di Luis Alberto e Kamada a decretare la vittoria del Maradona dopo la rete di Zielinski. Quattro punti in due partite, quindi: non accadeva dalla stagione 2011/12. Anche in quel caso la Lazio era riuscita a ottenere un successo e un pareggio nel doppio scontro. L'andata, del 19 novembre 2011, era terminata sul risultato di 0-0. Il ritorno, invece, giocato il 7 aprile 2012, si è concluso con la gioia finale dei laziali per 3-1 firmata Candreva, Mauri e Ledesma. Per gli azzurri era stato l'ex Goran Pandev a segnare.