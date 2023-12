Serie A, Lazio-Inter e Roma in campo: il programma di oggi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue la sedicesima giornata di Serie A con altre sfide in programma. Aprirà le danze Milan-Monza, con i rossoneri intenzionati a allungare le distanze dalle inseguitrici, Napoli e Roma, per confermarsi al terzo posto e restare in corsa per la Champions. Nel pomeriggio sarà la volta di Udinese-Sassuolo e Fiorentina-Verona che precederanno la gara tra il Bologna e i giallorossi. Un testa a testa tra la squadra di Motta e quella di Mourinho, a pari punti in classifica e in lotta per un posto in Europa. La serata si concluderà con il big match tra Lazio e Inter all’Olimpico.

Milan-Monza, ore 12:30

Udinese-Sassuolo, ore 15:00

Fiorentina-Verona, ore 15:00

Bologna-Roma, ore 18:00

Lazio-Inter, ore 20:45

