Serie A, Lazio-Lecce apre la 35esima giornata: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Stasera, alle 20:45 si apre la 35esima giornata con Lazio-Lecce. I ragazzi di Sarri puntano al bottino pieno per consolidare il posto Champions. La squadra ospite cerca punti per la corsa salvezza. Domani, alle 15, la Salernitana ospita l'Atalanta. I padroni di casa hanno bisogno di punti per chiudere il discorso salvezza. I bergamaschi proveranno ad espugnare Salerno per alimentare le speranze Champions. Alle 18:00, lo Spezia sfida il Milan. Gli uomini di Semplici puntano a un risultato positivo mentre i rossoneri vuole riscattare la sconfitta in Champions contro l'Inter. In serata alle 20:45,l'Inter riceve il Sassuolo. I ragazzi di Inzaghi vogliono consolidare il quarto posto in classifica.I neroverdi inseguono il decimo posto, distante solo due punti.

TORNA ALLA HOMEPAGE