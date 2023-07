Serie A, le date della prossima stagione: tutti i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Inizia il conto alla rovescia, l'attesa per la prossima stagione cresce sempre di più. Le squadre stanno affrontando la loro fase di preparazione e tra circa un mese e mezzo ci sarà il primo fischio d'inizio della Serie A 2023/2024. La data di partenza è fissata per domenica 20 agosto, quando si scenderà per la prima giornata di Serie A, mentre la trentottesima,che chiuderà il campionato, sarà il 26 maggio. Il primo turno infrasettimanale sarà già a settembre, più precisamente il 27, e sarà valido per la 6° giornata di campionato. Saranno 6, invece, i periodi in cui il campionato si fermerà per dare spazio alla nazionale, più precisamente il 12 settembre, il 17 ottobre, il 21 novembre e il 26 marzo.