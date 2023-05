Serie A, lotta Champions: cosa dice il regolamento

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di José María Díaz Acosta

La Serie A è alle battute finali. Tra oggi e domani si chiude la 35esima giornata, ma tanti verdetti sono ancora da scrivere. Al momento, il campionato ne ha emessi due: Napoli campione d'Italia e Sampdoria retrocessa in B. E, se per lo scudetto e la salvezza è stato introdotto lo spareggio, per la Champions League, in caso di arrivo a pari punti, si seguiranno specifici criteri. Sono quattro le squadre che si qualificano nella massima competizione europea e, eccetto il Napoli che ha già conquistato il suo posto, ne rimangono tre per sei squadre. Ecco le regole che determineranno l'accesso delle prossime concorrenti:

-Punti negli scontri diretti

-Differenza reti negli scontri diretti

-Differenza reti generale

-Reti totali realizzate in generale

In caso di ulteriore parità ci sarà il sorteggio tra le due squadre. Nel dettaglio, entra in gioco la classifica avulsa e si prenderanno in esame gli scontri diretti e la differenza reti. La Lazio, rispetto alle rivali per la corsa Champions, è in vantaggio negli scontri diretti con Milan e Roma. In svantaggio con la Juventus e in parità con Inter e Atalanta.

