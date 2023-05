Serie A, lotta Champions e scontri diretti: la situazione completa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro giornate alla fine del campionato e sei squadre in lotta per tre posti in Champions League. La sconfitta della Lazio sul campo del Milan è costato ai biancocelesti il secondo posto. La Juventus, battendo l'Atalanta, si è presa la piazza d'onore alle spalle del Napoli. Non solo perché sia i rossoneri che l'Inter si sono pericolosamente avvicinate. Roma e Atalanta restano a sei lunghezze. Le sei squadre sono racchiuse in 8 punti e a fare la differenza potrebbero essere gli scontri diretti. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti si considerano in ordine: punti negli scontri diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti generale, miglior attacco e sorteggio. La Lazio l'abbiamo analizzata a parte, mentre per le altre ecco lo specchietto aggiornato:

JUVENTUS - 66 punti

In vantaggio con

Atalanta (3-3 in casa, 0-2 fuori)

Inter (2-0 in casa, 0-1 fuori)

Lazio (3-0 in casa, 2-1 fuori)

In svantaggio con

Milan (2-0 fuori, ritorno da giocare)

Roma (1-1 in casa, 1-0 fuori)

LAZIO 64 PUNTI - CLICCA QUI PER LA SITUAZIONE DEI BIANCOCELESTI

INTER 63 PUNTI

In vantaggio con

Roma (1-2 in casa, 0-2 fuori)

Atalanta (2-3 fuori, ritorno da giocare

In parità con

Milan (3-2 fuori, 1-0 in casa)

Lazio (3-1 fuori, 3-1 in casa)

In svantaggio con

Juventus (2-0 fuori, 0-1 in casa)

MILAN 61 PUNTI

In vantaggio con

Atalanta (1-1 fuori, 0-2 in casa)

Juventus (2-0 in casa, ritorno da giocare)

In parità con

Roma (2-2 in casa, 1-1 fuori)

Inter (3-2 in casa, 1-0 fuori)

In svantaggio con

Lazio (4-0 fuori, 2-0 in casa)

ATALANTA 58 PUNTI

In vantaggio con

Roma (0-1 fuori, 3-1 in casa)

In parità con

Lazio (0-2 in casa, 0-2 fuori)

In svantaggio con

Juventus (3-3 fuori, 0-2 in casa)

Inter (2-3 in casa, ritorno da giocare)

Milan (1-1 fuori, 0-2 fuori)

ROMA 58 PUNTI

In vantaggio con

Juventus (1-1 fuori, 1-0 in casa)

In parità con

Milan (2-2 fuori, 1-1 in casa)

In svantaggio

Lazio (0-1 in casa, 1-0 fuori)

Inter (1-2 fuori, 0-2 in casa)

Atalanta (0-1 in casa, 3-1 fuori)

ANCORA DA GIOCARE 37esima giornata

Juventus - Milan

Inter - Atalanta