Serie A | Lotta Champions e scudetto, oggi giornata cruciale: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo weekend di campionato infuoca ancor di più, se fosse possibile, la lotta per l'Europa e per il campionato. La lotta scudetto resta una questione a due tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che hanno rallentato il passo a causa del 2-2 di Parma. Per Europa, Champions e Conference League, ci sono state diverse frenate. Fiorentina, Milan, Rom e Juventus pareggiano; mentre l'Atalanta perde in favore di una Lazio che si rilancia da unica vincente. Oggi sarà una giornata cruciale: la giornata si chiuderà con Bologna - Napoli, in programma alle 20:45. Il Bologna sogna la Champions, il Napoli lo scudetto. Molte squadre guarderanno da spettatrici più che interessate.