Serie A, Marelli sul fuorigioco: "La nuova regola non ha senso. Il rischio è..."

La possibile riforma sul fuorigioco, proposta da Arsene Wenger e che ritiene corretto fischiare l’offside solo se tutto il corpo del giocatore sia oltre la linea dell’ultimo uomo, sta facendo discutere dividendo tifosi e addetti ai lavori a metà. Non è d’accordo con questo nuova regola, l’ex arbitro Luca Marelli che, ai microfoni di TvPlay, ha esposto così i suoi dubbi: “Sono totalmente sfavorevole. Quando nel 2007 hanno abolito il concetto di luce, ho tirato un sospiro di sollievo perché era sostanzialmente impossibile da applicare. Un conto è vedere un giocatore in fuorigioco con una parte del corpo qualunque, un altro è vedere la luce dalla testa ai piedi. In Serie A funzionerebbe perché c’è il SAOT (il fuorigioco semiautomatico) che può tranquillamente ricostruire la posizione dei giocatori e vedere anche la differenza di un centimetro con l’ultimo difendente. Il problema nascerebbe dalla Serie B alle categorie inferiori dove non ce questa tecnologia e si creerebbe il caos totale perché gli assistenti dovrebbe riabituarsi e soprattutto sarebbe molto più complicato da individuare. Si passerebbe dalle certezze di oggi all’intuito di domani, mi auguro non sia approvata perché ci siamo già passati e non ha funzionato”.

"Non capisco il motivo perché una regola che funziona benissimo voglia essere messa in discussione. Si sposterebbe soltanto il problema più avanti, adesso ci si lamenta di un fuorigioco di una punta del piede domani ci si lamenterebbe di una rete convalidata per un tacchetto che renderebbe regolare la posizione di un giocatore. Le squadre sarebbero molto più prudenti con la luce, il rischio è che il loro baricentro sia più basso assumendo un atteggiamento più difensivo. Non è detto che ci sarebbero più gol e spettacolo”.

