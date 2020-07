Serie A: Milan-Bologna 5-1

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il Milan strapazza il Bologna, imponendosi 5-1 (2-1) a San Siro nell'anticipo della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I gol: Saelemaekers al 10' pt e Calhanoglu al 24' pt per il Milan; Tomiyasu al 44' pt per il Bologna. Nella ripresa Bennacer al 4', Rebic al 12' e Calabria al 47' per il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli consolidano il 6/o posto, salendo a quota 56 e lasciando il Napoli - che, però, ha una partita in meno - a -3. Il Bologna è 10/o con 43 punti. (ANSA).