Serie A, minuto di silenzio in onore di Eriksson: la decisione

La Serie A omaggia Sven-Goran Eriksson. Su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio in onore dell'ex tecnico svedese, scomparso dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La Lega ha deciso che l'iniziativa avrà inizio a partire dalle gare in programma questo lunedì (Cagliari - Como alle 18:30 e Verona - Juventus alle 20:45) e durerà per tutta la terza giornata di campionato. La Lazio affronterà il Milan sabato 31 agosto all'Olimpico.