Serie A, Monza batte Napoli. Udinese KO con la Fiorentina, ma nel finale...

Si sono appena concluse le due sfide di Serie A in programma alle 15.00. Il Monza ha battuto il Napoli già campione d'Italia: al 18' la squadra di Palladino s'è portata in vantaggio con Dany Mota, mentre il raddoppio è arrivato dai piedi di Andrea Petagna al 54'. A questo punto i brianzoli raggiungono quota 49 punti, gli stessi totalizzati dal Torino e dalla Fiorentina. Proprio quest'ultima ha battuto l'Udinese, sempre per 2-0. Le reti portano le firme di Castrovilli e Bonaventura. Il centrocampista viola, tuttavia, ha rimediato l'espulsione a gara conclusa, così come Rodrigo Becao per i bianconeri.

