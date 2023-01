Serie A, Napoli - Juve: manita pesantissima dei partenopei. Bianconeri ko

TUTTOmercatoWEB.com

Il miglior attacco sfida la miglior difesa che però stasera ne incassa addirittura cinque. L'anticipo della 18a giornata di Serie A termina con il clamoroso risultato di 5-1 per il Napoli che continua a guardare tutti dalla vetta della classifica. I partenopei vanno in vantaggio al 14' con Osimhen: Kvaratskhelia cerca il gol in semirovesciata, Szczesny compie un miracolo ma sulla respinta il compagno la infila in porta con un'incornata. Al 39' a prendersi gli applausi è lo stesso Kvaratskhelia che porta in doppio vantaggio la squadra di Spalletti. Al 42' la Juve accorcia le distanze con la rete di Di Maria che beffa Meret, chiudendo di fatto il primo tempo sul risultato di 2-1. Nella ripresa il tris azzurro porta la firma di Rrahmani che al 55' sigla un gran gol dalla distanza, mentre il poker è tutto di Osimhen che al 65' si regala la doppietta. Chiude Elmas al 71': il timbro del macedone stende definitivamente i bianconeri che tornano a Torino senza punti e con tanti errori da rimproverarsi. Il divario tra Napoli e Juventus si allunga di tre punti: ora i partenopei sono avanti di 10 gradini.