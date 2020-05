Serie A, Nobili (IV): "In arrivo nuovo dpcm per bloccare il calcio" - FOTO

Dalla mattinata di oggi circola l'indiscrezione secondo la quale il Governo potrebbe annunciare lo stop definitivo ai campionati di calcio. Nonostante le ordinanze regionali e l'ok del Viminale agli allenamenti individuali nei centri sportivi, potrebbe avere la meglio la linea proibizionista del Comitato Tecnico Scientifico. Il deputato di Italia Viva Luciano Nobili sul suo profilo Twitter ha confermato le indiscrezioni, con un attacco frontale all'esecutivo sostenuto dal suo stesso partito: "Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport". Di questi giorni è la polemica sull'abuso dell'utilizzo dello strumento del dpcm da parte del presidente del Consiglio, che stando a quanto scrive Nobili dovrebbe proseguire sulla stessa strada.

