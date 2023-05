Serie A, non solo la Lazio in campo: big match in serata

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Prosegue la trentaseiesima giornata di Serie A, dopo gli impegni di venerdì e sabato che hanno portato i primi responsi. Ad aprire questa domenica calcistica sarà alle 12.30 la partita tra Lecce e Spezia, fondamentale in ottica salvezza e che potrebbe sposta gli equilibri a due partite di distanza dal termine. A seguire, ore 15.00, scenderanno in campo Torino e Fiorentina in una partita tra squadre di metà classifica e che, ormai, hanno poco da chiedere al campionato. E' dalle 18.00 che inizia lo spettacolo, la partita al vertice che in molti aspettano. A Napoli arriverà l'Inter, pronto a sfidare i partenopei e a confermare il suo secondo posto. La squadra di Spalletti, già campione d'Italia, punta a fare bella figura in quella che è una partita palcoscenico per molti calciatori. Sarà la Lazio alle 20.45, impegnata al Friuli contro l'Udinese, a chiudere questa domenica di Serie A.