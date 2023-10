Serie A, non solo la Lazio in campo: chiude un grande appuntamento

TUTTOmercatoWEB.com

La partita tra Lazio e Atalanta, in programma alle 15.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, non sarà l'unica di questa domenica di Serie A. Prima di biancocelesti e nerazzurri, scenderanno in campo alle 12.30 Monza e Salernitana, in una sfida di bassa quota, già importante in ottica salvezza. In contemporanea con la partita dell'Olimpico, invece, giocheranno Frosinone ed Hellas Verona, pronti a mettere in palio tre punti che nel corso della stagione potrebbero acquisire un valore enorme. Alle 18.00 toccherà alla Roma, che all'Unipol Domus se la vedrà contro il Cagliari dell'ex tecnico giallorosso Claudio Ranieri, mentre alle 20.45 sarà il momento del secondo grande appuntamento di giornata: Napoli-Fiorentina.