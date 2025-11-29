Serie A, non solo Milan - Lazio: il programma della giornata
29.11.2025 13:00 di Simone Locusta
La Serie A è tornata. A inaugurare la tredicesima giornata di campionato ci hanno pensato Como e Sassuolo, con i lariani che hanno battuto 2-0 gli uomini di Grosso nell'anticipo del venerdì sera.
Oggi sono in programma altre quattro sfide: oltre a Milan - Lazio, big match della giornata oltre a Roma - Napoli di domani, scenderanno in campo anche Juventus, Parma e Genoa, le quali ospiteranno rispettivamente Cagliari, Udinese e H. Verona. Ecco di seguito il programma completo:
Parma - Udinese (Ore 15:00)
Genoa - H. Verona (Ore 15:00)
Juventus - Cagliari (Ore 18:00)
Milan - Lazio (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.