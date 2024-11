Serie A, Nuno Tavares e un ottobre da urlo: nominato per il 'Player of the Month'

L'impatto di Nuno Tavares in Serie A è stato devastante. Ben 8 assist in 8 partite con la maglia della Lazio: numeri da capogiro. Di questi, quattro ne ha messi a referto solamente a ottobre contro Empoli (1), Genoa (2) e Como (1). Per questo è entrato di diritto nelle nomination del 'Player of the Month' del campionato. Insieme a lui presenti anche Adli, Conceicao, Kvaratskhelia, Retegui e Thuram.