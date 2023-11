Serie A, nuovo episodio della Bobo Tv: con Vieri altri due ex Lazio

WEBTV LAZIO, IMMOBILE: "200 GOL TRAGUARDO IMPORTANTISSIMO. FUTURO? PUNTO AD ALTRI RECORD" In esclusiva ai microfoni di Lazio Style Radio, l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso le fasi salienti della sua carriera, svelando altresì aneddoti sul suo percorso da calciatore professionista.... In esclusiva ai microfoni di Lazio Style Radio, l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso le fasi salienti della sua carriera, svelando altresì aneddoti sul suo percorso da calciatore professionista.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA FRANCIA: "IL MARSIGLIA SU UN CENTROCAMPISTA BIANCOCELESTE" Siamo ancora a novembre, ma il calciomercato inizia già ad affacciarsi. Inizia a muoversi qualcosa tra i top club europei. In particolare in Francia, dove il Marsiglia sarebbe pronto a una mini rivoluzione dopo aver sbagliato completamente il mercato nel corso... Siamo ancora a novembre, ma il calciomercato inizia già ad affacciarsi. Inizia a muoversi qualcosa tra i top club europei. In particolare in Francia, dove il Marsiglia sarebbe pronto a una mini rivoluzione dopo aver sbagliato completamente il mercato nel corso...