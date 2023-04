Serie A, oggi in campo la Lazio e non solo: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

Prosegue la ventinovesima giornata di campionato dopo gli anticipi di ieri. Dopo i pareggi di Inter e Milan e la vittoria del Napoli, oggi tra le big scenderanno in campo Atalanta, Roma e Lazio. I bergamaschi affronteranno alle 16:30 il Bologna. I padroni di casa puntano al bottino pieno per entrare in zona Champions. La squadra di Thiago Motta cercherà di fare punti avvicinare il settimo posto, distante 4 punti. Alle 18:30, la Roma sarà ospite del Torino. I giallorossi puntano alla vittoria per sfruttare i pareggi delle due milanesi e agganciare il terzo posto in classifica. I ragazzi di Juric hanno bisogno di fare risultato per cullare ambizioni europee. Alle 20.45, la Lazio riceve la Juventus. I biancocelesti vogliono dare continuità di risultati e consolidare il piazzamento Champions. I bianconeri hanno bisogno di fare risultato per avvicinare il quarto posto, distante 7 punti. Guardando le altre gare, alle 12:30 l'Udinese ospita il Monza, mentre alle 14.30, la Fiorentina incontra lo Spezia e alle 16.30 Sampdoria-Cremonese. Alle 18:30 Verona- Sassuolo.

