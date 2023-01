Serie A, oggi in campo Lazio, Atalanta e Roma: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue la diciottesima giornata di Serie A che oggi si aprirà con la sfida tra Sassuolo e Lazio. Il lunch match sarà importantissimo per i biancocelesti, vogliosi di risollevarsi dopo il pareggio beffardo rimediato in casa contro l’Empoli, per competere ancora per un posto in Europa. Il pomeriggio vedrà poi altre squadre affrontarsi, prime fra tutte Torino - Spezia e Udinese - Bologna che giocheranno in contemporanea. Poi, l’Atalanta che ospiterà la Salernitana e, a chiudere la serata, Roma - Fiorentina.

Sassuolo - Lazio, ore 12:30

Torino - Spezia, ore 15:00

Udinese - Bologna, ore 15:00

Atalanta - Salernitana, ore 18:00

Roma - Fiorentina, ore 20:45

