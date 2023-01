Serie A, oggi in campo Lazio, Milan e Napoli: il programma completo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue la diciassettesima giornata di Serie A con altre intriganti sfide tra lotta scudetto e la corsa per un posto in Europa. Salernitana - Torino darà avvio a questa domenica di calcio, a seguire Spezia - Lecce e Lazio - Empoli con i biancocelesti alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro i salentini. Dovranno guardarsi bene le spalle se vogliono rimanere in corsa per la Champions, Roma e Atalanta sono in agguato. Il pomeriggio prosegue con Sampdoria - Napoli, i liguri in lotta per la salvezza mentre i partenopei guardano tutti dalla vetta e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi avvicinare dalle rivali che sperano in un loro passo falso. A concludere la serata ci penseranno i giallorossi impegnati col Milan a San Siro.

Salernitana - Torino, ore 12:30

Spezia - Lecce, ore 15:00

Lazio - Empoli, ore 15:00

Sampdoria - Napoli, ore 18:00

Milan - Roma, ore 20:45

