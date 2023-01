Serie A, oggi in campo Milan e Inter: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di TuttoSalernitana.com

La 18^ giornata di campionato prosegue oggi con tre partite. Alle 15 la Cremonese ospita il Monza. Ai padroni di casa serve una vittoria per continuare a sperare. La squadra di Palladino vuole stupire ancora e avvicinare la parte sinistra della classifica. Alle 18.00 il Milan sarà ospite del Lecce. I campioni d'Italia devono riscattare la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino. La squadra salentina proverà a fare punti davanti al proprio pubblico. Alle 20.45, l'Inter ospita il Verona. I ragazzi di Inzaghi devono fare punti per non per perdere ulteriore terreno dal Napoli, vittorioso ieri nell'anticipo contro la Juventus.

